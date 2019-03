Ruy de Carvalho celebra hoje 92 anos

Percurso profissional do ator começou aos 15 anos

Esta sexta-feira, o ator Ruy de Carvalho está de parabéns. Uma das caras mais acarinhadas do público português faz hoje 92 anos.

Recorde-se que o seu percurso pelo mundo do cinema começou aos 15 anos, quando se estreou como ator amador no Grupo da Mocidade Portuguesa. Mais tarde, frequentou o Conservatório Nacional e estreou-se profissionalmente em 1947, no Teatro Nacional.

Depois disso muitas peças surgiram e Ruy de Carvalho interpretou também várias personagens na televisão, como foi o caso do avô João, na série 'Inspetor Max'.

Com mais de 70 anos de carreira, o ator tornou-se uma das caras mais conhecidas de queridas de Portugal.