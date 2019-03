"A difícil decisão de eutanasiar o Big" | VÍDEO

No passado dia 26 de fevereiro, Patrick Rocha publicou um vídeo em homenagem ao seu companheiro de quatro patas, Big, que morreu depois de ser feita eutanásia por estar cego. De acordo com Patrick, este foi “o pior da sua vida”.

O português recorreu à eutanásia depois de ter sido diagnosticada cegueira a Big. "É uma data extremamente marcante na minha vida, faz um ano que tive que tomar a difícil decisão de eutanasiar o Big", começa por dizer.

O vídeo foi publicado um ano depois da sua morte e mostra vários momentos entre os dois. "Todos nós que temos cães sabemos que vamos passar por isto. Por isso temos que lhes proporcionar a melhor vida possível e o bem-estar deles deve fazer parte das nossas obrigações a partir do momento em que os acolhemos e até ao último suspiro deles", disse.

"Aproveitem todos os momentos com os vossos cães", lê-se ainda numa descrição feita a meio do vídeo.

"Quis estar presente até ao último suspiro do Big e por isso filmei todos os momentos desse dia com ele. (...) O objetivo do vídeo é mostrar que o amor dos cães é extremamente forte e que devemos estar presentes até ao último momento da vida deles” diz Patrick.