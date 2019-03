Sérgio Conceição renova contrato com FC Porto até 2021

Sérgio Conceição foi premiado esta sexta-feira, na véspera do clássico no Dragão entre o FC Porto e o Benfica, com a renovação de contrato com os dragões. O treinador ficará agora ligado ao emblema azul-e-branco até 2021, ou seja, por mais uma temporada em relação ao anterior vínculo.

Esta é a segunda renovação de contrato de Sérgio Conceição desde que assumiu o comando técnico do FC Porto, no início da temporada 2017/18. O antigo internacional português, que levou os dragões ao título nacional logo na primeira época no banco, já havia prolongado a ligação ao clube de 2019 para 2020 em maio do ano passado. "Estou muito feliz pela confiança do presidente. Tem sido um trajeto muito exigente, feliz e apaixonado. É um orgulho e uma honra enorme. A partir da abordagem do presidente, disse apenas que com ele aqui continuaria até quando ele desejasse", afirmou o técnico de 44 anos, que soma 70 vitórias em 93 jogos à frente dos portistas.

A seu lado no anúncio oficial, Pinto da Costa revelou as palavras que dedicou ao técnico quando lhe comunicou a decisão de renovar o contrato. "Pedi-lhe que seja ele mesmo, que não altere a sua maneira de ser, o seu caráter e a sua forma de trabalhar. Foi isso que lhe pedi", salientou o presidente dos dragões, garantindo que o facto de o anúncio ter sido feito praticamente 24 horas antes do clássico com o Benfica foi... uma coincidência: "Calhou ser o Benfica o nosso adversário, porque se fosse outro aconteceria na mesma. Se amanhã o jogo fosse com outro clube estariamos aqui na mesma."