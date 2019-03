“Kim e o seu horrível regime são responsáveis pela morte do nosso filho”

Após o encontro entre Kim Jong-un e Donalt Trump, no Vietname, os pais do estudante norte-americano que morreu na Coreia do Norte depois de ter sido detido divulgaram um comunicado onde responsabilizam a Cpreia do Norte e o próprio líder pela morte do filho.

Na nota emitida esta sexta-feira, Fred e Cindy Warmbier garantem que têm tentado manter o máximo de respeito ao longo do tempo, mas que comeºa a ser complicado: “Temos sido respeitosos durante todo o processo. Agora devemos falar. Kim [Jong-un] e o seu horrível regime são responsáveis pela morte do nosso filho Otto”.

No mesmo comunicado – divulgado pela organização não-governamental norte-americana Committee for Human Rights in North Korea - os pais do estudante dizem ainda que “Kim e o seu horrível regime são responsáveis por crueldade e desumanidade inimagináveis”. “Nenhuma desculpa ou elogio podem mudar isso”, acrescentam os pais de Otto.

Recorde-se que o estudante norte-americano esteve preso durante um ano e meio na Coreia do Norte, mas poucos dias depois de regressar a casa acabou por morrer, já em 2017, por “falta de oxigénio e de sangue no cérebro”. Este resultado foi o descoberto pela autópsia feita ao corpo de Otto Warmbier, citado pela Reuters.

O jovem americano tinha sido condenado a 15 anos de trabalhos forçados na Coreia do Norte depois de ter arrancado um poster de propaganda norte-coreana de um hotel.