Combustíveis vão baixar a partir da próxima semana

A partir da próxima semana os combustíveis vão sofrer uma descida do preço – tanto na gasolina como no gasóleo.

O preço da gasolina deverá diminuir em cerca de um cêntimo e meio e o preço do gasóleo deverá manter-se, podendo, ainda assim, descer meio cêntimo, de acordo com fonte do setor em declarações ao Jornal Económico.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, na quinta-feira o preço médio do gasóleo simples era de 1,392 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 era de 1,459 euros por litro.

No entanto, a evolução dos custos depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mas a verdade é que os dados não são animadores.

O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.