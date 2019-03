Cinco pessoas feridas e uma desaparecida na sequência de um incêndio em prédio no centro do Porto

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou na madrugada desde sábado no centro do Porto. Um homem de 55 anos está desaparecido.

O alerta foi dado por volta das 04h37. Segundo o Jornal de Notícias, o incêndio acabou por provocar o desabamento da cobertura do prédio, que se localiza na rua de Alexandre Braga.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto, citado pelo mesmo jornal, estão a ser feitas buscas no local para localizar o homem que está desaparecido.

O homem, de 55 anos, vivia no terceiro e último andar do prédio, com a mãe, de 88 anos, e dois irmãos, na casa dos 50 anos, escreve o Jornal de Notícias.

Os dois irmãos e a mãe do homem desaparecido foram transportados para o hospital de Santo António, no Porto, devido à inalação de fumo.

Um casal de vizinhos que saiu à rua para ajudar também precisou de receber assistência – a mulher, grávida, foi encaminhada para a Maternidade Júlio Dinis, e o homem para o hospital de Santo António.