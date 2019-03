Jovem de 24 anos morre após despiste no IP2

O despiste de um veículo ligeiro de mercadorias no Itinerário Principal 2 (IP2), perto de Monforte, no distrito de Portalegre, provocou este sábado a morte de um jovem de 24 anos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, citada pela agência Lusa, a vítima mortal era o condutor e único ocupante do veículo.

Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local e o corpo encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

O alerta do acidente foi dado pelas 05h30.