Ruy de Carvalho fala sobre reforma: "Tenho que poupar senão, não chega. Acho que não mereço"

Ruy de Carvalho celebrou, na última sexta-feira, 92 anos e esteve no programa ‘Alô Portugal’, da SIC, para ser homenageado.

No entanto, no decorrer da conversa com Ana Marques e José Figueiras, o ator acabou a fazer algumas revelações.

“Quando olhamos para a carreira do Ruy também pensamos: ‘Ai o Ruy é este senador do teatro português, tudo lhe correu bem, é tão bom, tão talentoso que isto foi sempre tudo tudo pela escada a subir…Não. Também houve momentos…”, disse a apresentadora sem terminar a frase.

“Se tudo tivesse corrido bem eu não trabalhava já, estava só a passear e a ler livros”, respondeu o ator.

“Mas tenho que trabalhar, o que ganho na reforma não chega para eu viver suficientemente bem com a qualidade que mereço”, acrescentou.

As afirmações de Ruy de Carvalho levaram mesmo Ana Marques a questionar se este estava a falar “ a sério”.

“É verdade”, reiterou o ator.

“É homenageado, tem os prémios todos, é agraciado, tem cinco comendas… e diz, publicamente, que o que ganha na reforma não dá para viver sozinho?”, perguntou a apresentadora.

“Não dá para viver suficientemente bem, tenho que poupar senão, não chega. Acho que não mereço”, rematou o ator.