Grupo de sapadores Florestais de Vila Verde sofre acidente

Um jipe dos Sapadores Florestais de Vila Verde capotou na zona norte daquele concelho do distrito de Braga, mas não se registaram ferimentos em qualquer um dos cinco elementos da brigada.

A viatura, que tinha sido entregue há cerca de um ano e meio à Associação Florestal do Cávado, pelo primeiro-ministro, António Costa, “ficou com as rodas para o ar”, não tendo à partida conserto, isto é, “deverá ir direto para a sucata”.

Numa primeira fase, a notícia da ocorrência não foi divulgada para não alarmar familiares da equipa de Sapadores Florestais ao serviço da Câmara Municipal de Vila Verde, mas após os operacionais terem regressado sãos e salvos a suas casas, o acidente tornou-se público em Vila Verde.

O declive acentuado da zona onde estão a decorrer os trabalhos é propício a este tipo de acidentes, tendo o Semanário V, de Vila Verde, revelado esta semana que se encontra em marcha um amplo plano de gestão de combustível, para prevenir incêndios florestais que cada vez ocorrem mais cedo ainda antes do verão.

Esse plano abrange uma extensão de 584,6 hectares, com toda uma série de intervenções programas para 93 parcelas situadas nas localidades de Aboim da Nóbrega e Gondomar, Prado São Miguel, União de Freguesias da Ribeira do Neiva, União de Freguesias do Vade e Valdreu, ainda segundo noticiou o Semanário V, informando que depois de várias parcelas de terreno terem sido queimadas em Aboim da Nóbrega, Gondomar e zona do Vade, foi também já a vez da localidade de Godinhaços ser alvo da gestão de combustível.