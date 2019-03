Presidente quer saber o que aconteceu aos donativos para Pedrógão Grande

O Presidente da República reagiu às alegações de que os bens recolhidos para ajudar as vítimas do incêndio de Pedrogão Grande não teriam sido entregues pela Câmara

Marcelo Rebelo de Sousa "sublinha a necessidade de todos os meios legais, administrativos e judiciais para apurar o sucedido" aos donativos feitos para as vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, refere um comunicado colocado hoje no site da presidência. O Presidente respondeu assim às questões levantadas por uma reportagem da TVI, segundo a qual os bens doados estariam num espaço da Câmara Municipal e não foram entregues às vítimas do grande incêndio de junho de 2017.

"O Presidente da República tem estado atento às questões da reconstrução e distribuição de ajudas, públicas e privadas, bem como às iniciativas promovidas ou solicitadas a entidades oficiais, como o Ministério Público e a Provedoria de Justiça. É sensível às preocupações que lhe chegam por várias vias e aguarda o apuramento dos factos", assegura o comunicado.

O presidente pretende "visitar os municípios afetados [pelo incêndio de Pedrógão Grande] em junho próximo", tal como fez o ano passado.