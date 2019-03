Benfica derrota Porto no Dragão e fica à frente no campeonato

Os encarnados derrotaram o Porto por 2-1, com golos de João Félix e Rafa, jogando os últimos minutos com menos um jogador, após expulsão de Gabriel

O Porto e o Benfica confrontaram-se hoje no Estádio do Dragão, na 24ª jornada do campeonato. Os adversários estavam posicionados como primeiro e o segundo classificados, respetivamente, separados apenas por um ponto, tornando este jogo decisivo para a liderança do campeonato. Cerca de 50 mil pessoas encheram por completo o Estádio do Dragão, que vibrou com o clássico.

Foi um jogo equilibrado, em que os dragões entraram fortes, o que se traduziu num golo de Ádrian López logo aos 18 minutos, na recarga de um livre. A validade do golo foi contestada pelos jogadores do Benfica, devido a um alegado fora-de-jogo que não foi aceite pelo árbitro, após consulta VAR. Apesar disso, os encarnados souberam responder, aproveitando muito bem uma desatenção da defesa do Porto, com João Félix a bater Casillas no um para um, com um remate perfeito para o canto inferior direito da baliza dos dragões.

Após a o intervalo, o Benfica controlou o jogo e marcou aos 53 minutos, através de um remate colocado, à entrada da área, de Rafa Silva. O jogo ficou mais tenso com a expulsão de Gabriel aos 77 minutos, deixando os encarnados reduzidos a dez elementos. Gabriel recebeu dois amarelos de seguida, um por por fazer falta sobre Octávio e outro por confrontá-lo de seguida, tendo o portista recebido um amarelo também. O guarda-redes Vlachodimos foi fundamental para segurar a vantagem do Benfica nos últimos minutos.

O árbitro apitou para o final do jogo, que terminou com um resultado de 2-1 para o Benfica, numa importante vitória fora de casa que coloca os encarnados na liderança do campeonato.