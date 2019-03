Conan Osiris vence Festival da Canção

É oficial: Conan Osiris irá representar Portugal no Festival da Canção deste ano, em Telavive, em Israel. "Se eu não morrer entretanto", salientou o artista na sua primeira reação ao resultado. Em segundo lugar ficou NBC, com a sua canção "igual ti", e logo a seguir Matay com o tema "perfeito".

Conan é conhecido pelo seu estilo musical singular, que mistura o fado com a música eletrónica, tal como as suas letras incomuns, a sua indumentária burlesca e os dotes de dança singulares do seu dançarino. O jovem artista venceu o concurso com a sua canção "telemóveis", e já é visto como um dos grandes favoritos desta esta edição do Festival da Canção. O mote da edição deste ano é "atreve-te a sonhar", algo que Portugal fará de certeza com a sua participação.