Família Real: Palácio nega que Meghan Markle quer criar bebé sem estereótipos

Duquesa de Sussex está prestes a dar à luz o primeiro filho fruto do casamento com o príncipe Harry.

Meghan Markle e o príncipe Harry vão ser, brevemente, pais do primeiro filho em comum. No entanto, o sexo do bebé não foi ainda revelado oficialmente e, na imprensa internacional, corre o rumor de que a duquesa de Sussex "planeia educar o filho com uma abordagem fluída ao género".

Fonte próxima da família real, em declarações à Vanity Fair, disse que o sexo do bebé não é algo determinante na visão dos duques e que o casal pretende criar o bebé sem estereótipos no que diz respeito ao seu género.

Quem não gostou destas afirmações foi o próprio palácio de Kensington, que já reagiu às notícias e afirmou que estas declarações são totalmente “falsas”.

Segundo avança a revista Hello, citada pela Elle, um porta-voz do palácio garantiu que “esta história é totalmente falsa”.