Francisco Mota indicado pela JP para as Legislativas

No último Conselho Nacional, em Alcobaça, a Juventude Popular indicou um leque de jovens políticos para integrarem as listas para as legislativas e para o distrito de Braga foi apresentado o nome do presidente da Juventude Popular de Braga, Francisco Mota, logo aprovado por unanimidade.

Segundo o secretário-geral da estrutura bracarense, Rafael Abreu, “é com muito orgulho que vemos o nome do presidente da nossa estrutura a ser nomeado, nós já sabíamos que o Francisco é dos jovens políticos mais promissores e intervenientes do nosso distrito”, acrescentando que “este reconhecimento é o reflexo do seu trabalho e dedicação ao nosso território”.

Rafael Abreu salienta que Francisco Mota “tem ao longo dos seus já 14 anos de política ativa demonstrado as suas capacidades e promovendo políticas de proximidade, na sua ótica, devemos sempre ouvir e estar perto dos nossos concidadãos, porque só assim, se faz boa política, das pessoas para as pessoas”.

Para Rafael Abreu, “as nossas ações políticas são exemplos do melhor exercício público, não passam por utópicas, mas antes de benefícios claros para a melhoria da qualidade de vida dos bracarenses, somos uma Juventude Por Braga, concretizando e influenciando as políticas públicas da cidade”.

O secretário-geral da JP de Braga referiu algumas das últimas propostas, “como o contrato com as futuras gerações onde já assistimos à aprovação da taxa turística, a gestão do estacionamento à superfície que foi entregue aos Transportes Urbanos de Braga (TUB) e o processo de venda da Fábrica Confiança”.

Destacou ainda “a transformação da antiga Escola Secundária Dom Luís de Castro para futura residência universitária e por último a defesa intransigente dos meios de socorro e combate aos incêndios florestais”, sendo conhecido como “um bombeiro sem farda” entre os Bombeiros Voluntários de Braga, dado o seu apoio à corporação bracarense.