A Climate Change Leadership está de regresso com a Porto Summit 2019 tendo painel de oradores como Al Gore, Prémio Nobel da Paz em 2007 e ex-vice-presidente dos EUA, na tarde da próxima quinta-feira, o terceiro e último dia dos trabalhos na Alfândega do Porto.

Esta edição foca-se nas soluções concretas para que a fileira do vinho combata o impacto das alterações climáticas, decorrendo entre terça-feira e quinta-feira da próxima semana,

com o momento alto do evento reservado para a tarde do último dia, a segunda edição da Porto Summit vai dar agora voz a figuras chave no campo do ativismo social, empresarial, associações não-governamentais e entidades governamentais.

“A Porto Summit pretende demonstrar que todos poderemos contribuir e fazer mais no âmbito do combate às alterações climáticas, porque teremos, no Porto, cinco speakers que representam diferentes níveis de intervenção na sociedade e que são excelentes exemplos a seguir e que nos devem inspirar quer no foro pessoal, quer ainda no profissional, a travar aquele que é um dos maiores desafios que enfrentamos”, como afirma o CEO da Taylor’s, Adrian Bridge, principal organizador do evento.

Em destaque estará a intervenção de Al Gore - “Porto Protocol – um caso para otimismo nas alterações Climáticas” - que vai partilhar, entre outros, a sua experiência enquanto pioneiro do The Climate Reality Project, uma organização sem fins lucrativos orientada para a educação ambiental.

“O lixo do mundo”

A esta junta-se a de Afroz Shah, o advogado indiano que liderou a maior limpeza ocorrida numa praia a nível mundial - em Versova, Bombaim, conhecida como “o lixo do mundo”. A ação foi ganhando diariamente novos voluntários, acabando por envolver moradores locais, escolas, estrelas de Bollywood e políticos, tendo em 86 semanas sido retiradas cinco mil toneladas de lixo da praia, um feito que lhe valeu a distinção com o prémio da ONU Champions of the Earth, em 2016.

Também o sueco Kaj Török, director de sustentabilidade da Max Burgers, uma cadeia de restaurantes mundial, vai marcar presença no evento, através do projeto “The world’s first climate-positive burgers”, em que cada hambúrguer viu reduzido em 100% a sua pegada ecológica, uma percentagem que ganha uma expressão maior se forem contabilizadas as 1,5 milhões de árvores plantadas em África e que correspondem a um armazenamento de mais 10% do dióxido de carbono associado à ativid Climate Change Leadership ade da marca.

Haverá espaço também para a intervenção de Ester Asin, diretora-geral para a Europa da World Wide Fund for Nature (WWF) e que partilhará no Porto a sua experiência na liderança de projetos globais nas áreas da preservação ambiental, e de João Pedro Matos Fernandes, o ministro do Ambiente e da Transição Energética de Portugal com a apresentação do roteiro para a neutralidade carbónica.