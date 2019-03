Na madrugada deste domingo, uma mulher de 75 anos foi esfaqueada pelo neto de 22 na freguesia de Estorãos, em Ponte de Lima.

De acordo com o Correio da Manhã, o homem sofre de problemas do foro psiquiátrico e depois de ter esfaqueado a avó fugiu do local.

A GNR encontrou o agressor esta manhã, pelas 10h00, e levou-o para o posto da GNR de Ponte de Lima. Mais tarde, foi transportado para o serviço de Urgência Psiquiátrica de Braga.