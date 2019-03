Duas irmãs menores de idade desaparecem sem deixar rasto

Duas irmãs, Leia Carrico, de oito anos, e Caroline Carrico, de cinco, desapareceram esta sexta-feira em Benbow, na Califórnia, EUA.

A imprensa internacional avança que as duas irmãs foram dar um passeio perto de casa, mas sem a autorização da mãe.

As autoridades receberam o alerta para o desaparecimento das irmãs pelas 18h00 e foi já aberta uma investigação, tendo sido determinadas buscas por Caroline e Leia.

As mesmas forças de autoridade indicam anda que no local onde se suspeita que as irmãs tenha desaparecidas foram encontradas pegadas e restos de comida.

De acordo com o Mirror, autoridades revelaram o perfil das duas irmãs e lembraram que ambas têm muitas semelhanças físicas.