"Quando cantou a sua vitória, o ambiente no palco e no público foi das coisas mais bonitas que alguma vez testemunhei"

Isaura, que representou Portugal no Festival da Eurovisão do ano passado, reagiu à vitória de Conan Osiris

O nome de Conan Osíris foi o escolhido para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção este ano, com o tema 'Telemóveis', e a vitória já levou muitas pessoas a reagir nas redes sociais.

A última reação foi a de Isaura, vencedora do Festival da Canção do ano passado, com o tema ‘Jardim’, interpretado por Cláudia Pascoal.

"Música é muitas coisas mas uma das minhas definições favoritas tem a ver com o respeito e a camaradagem. Ontem, quando o Conan Osiris cantou a sua vitória, o ambiente no palco e no público foi das coisas mais bonitas que alguma vez testemunhei. Obrigada a esse Portugal e obrigada Conan e João", escreveu na legenda da fotografia publicada na sua conta do Instagram.