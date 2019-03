PSP diz que automóvel de Luís Filipe Vieira não foi apedrejado

O Automóvel do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afinal não foi apedrejado, de acordo com informações oficiais do Comando Metropolitano do Porto da PSP, que fez o balanço da operação de policiamento, mas tendo confirmado prejuízos no autocarro da equipa visitante que ficou com um vidro partido, junto ao banco onde viajava o futebolista quando se dirigia para o Estádio do Dragão, ao final da tarde deste sábado.

A Polícia de Segurança Pública do Porto deteve dois adeptos do Futebol Clube do Porto, segundo revelou o subcomissário André Rodrigues, do Comando Metropolitano do Porto da PSP, pormenorizando que um dos dois adeptos foi detido em flagrante delito devido à posse de artifícios pirotécnicos e o outro pela violação da medida de interdição no estádio.

Para além desses dois detidos, foi também identificado um outro adepto portista durante a partida, dado o arremesso de objetos para o relvado, não havendo qualquer registo de feridos, ainda segundo informou o subcomissário André Rodrigues.