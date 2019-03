PSP detém dois homens na zona de Lisboa por posse de mais de sete mil doses de heroína

Este domingo, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou, em comunicado, que deteve dois homens por tráfico de droga na passada quinta-feira na zona da capital.

Na mesma nota lê-se que os dois suspeitos foram detidos em flagrante delito na sequência de uma investigação em curso há já seis meses e que tinham na sua posse mais de sete mil doses de heroína.

A PSP informa ainda que um dos homens detidos já tinha antecedentes criminais e que fazia parte de um grupo criminoso “sendo responsável pelo transporte e introdução em território nacional de produto estupefaciente com origem externa”.

Ambos os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa Norte – Loures, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva ao primeiro e ao segundo aplicada a medida de coação de apresentações diárias na esquadra mais próxima da sua área de residência, proibição de contactos com outros arguidos e proibição de sair do país.