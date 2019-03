Embarcação turística embate em rochas e faz um ferido grave em Portimão

O passageiro que ficou ferido no embate foi transportado em estado grave para o Hospital

Este sábado, uma embarcação marítimo-turísta que tinha a bordo 25 pessoas embateu contra umas rochas em Portimão, no Algarve, tendo provocado um ferido grave, avançou ao Notícias ao Minuto fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Faro.

De acordo com a mesma fonte, o ferido grave é português e foi transportado para o Hospital de Portimão. Além do ferido grave, três passageiros ficaram feridos, mas apenas foram assistidos no local.

O acidente ocorreu no cais da marina de Portimão e o alerta foi dado pelas 13h36, tendo sido para o local mobilizados os Bombeiros de Portimão e a Autoridade Marítima e ISN.