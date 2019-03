Novo Banco. Mendes diz que "é tudo profundamente imoral"

O antigo líder do PSD e comentador televisivo disse este domingo na SIC que a situação no Novo Banco "até pode ser tudo legal, mas é tudo profundamente imoral". Em causa está nova injeção de 1.149 milhões de euros anunciada na passada sexta-feira. Esse valor sairá do fundo de resolução, uma almofada financeira criada com o valor 3, 9 mil milhões de euros. Mas, para Marques Mendes existe um problema que foi criado com a operação de venda do Novo Banco, negociada pelo Banco de Portugal, com o aval do ministro das Finanças. A porta ficou aberta para o fundo Lone Star de recorrer ao fundo de resolução para cobrir os créditos tóxicos do BES. O ministro das Finanças, disse Mendes, "enganou os portugueses", porque criou a expetativa de que "aquela almofada provavelmente não seria utilizada".