Al Gore abordará no Porto impacto das alterações climáticas no vinho

Al Gore, prémio nobel e ex-vice-Presidente dos Estados Unidos da América, será o orador principal da grande conferência Climate Change Leadership Porto Solutions for the Wine Industry Porto 2019, focada nos desafios que as alterações climáticas representam para a indústria mundial do vinho, entre terça-feira e quinta-feira, sempre na Alfândega do Porto.

Esta conferência permitirá assim que todos os setores da indústria do vinho trabalhem em conjunto para garantir um futuro seguro e sustentável, compreendendo melhor o nosso papel nas alterações climáticas e reduzindo o impacto coletivo.

Adrian Bridge, CEO da Taylor's, o principal organizador do evento, refere que “o objetivo da conferência Climate Change Leadership é discutir ideias concretas, para se partilharem experiências reais e fornecer assim soluções efetivas, que já foram testadas e funcionam independente da escala”.

A conferência internacional, concentrar-se-á em exemplos reais que as empresas estão a implementar para mitigar as alterações climáticas” e, ainda segundo Adrian Bridge, “não há tempo nem necessidade de reinventar a roda, pois se partilharmos os nossos sucessos e experiências, todos beneficiaremos”.

Este é, aliás, o objetivo do Porto Protocol, que compromete os seus participantes a adotar e promover ações concretas, ainda que pequenas, para ajudar a reduzir o impacto de um clima em mudança.

Muito embora “esta importante iniciativa global reconheça que a indústria do vinho está excecionalmente bem posicionada para assumir um papel de liderança na mitigação das alterações climáticas, o Porto Protocol congratula-se com a participação de instituições, empresas e indivíduos de todas as áreas de atividade”.

Vinho produto agrícola por excelência

O vinho é o produto agrícola por excelência, com o maior número de marcas ativas a nível mundial, comunicando diretamente com o consumidor e a indústria do vinho tem a particularidade de também apoiar e proteger comunidades bem como paisagens rurais. As alterações climáticas estão definitivamente a afetar as regiões produtoras, que estão muito vulneráveis e expostas às mudanças de padrão de clima, com perdas significativas de produção e os produtores de uvas são especialmente sensíveis e vulneráveis face aos múltiplos impactos de um clima cada vez mais imprevisível, em que, por exemplo, as tempestades violentas causam erosão e inundações.

Por outro lado, o ar instável pode causar granizo destrutivo, assim como a seca prolongada enfraquece as videiras, desseca as colheitas e baixa os rendimentos, só que todos estes efeitos poderão ser diminuídos, se todos fizerem a sua parte, segundo a organização.

Climate Change Leadership Porto - Solutions for the Wine Industry Porto 2019 também contará com uma área de exposição no Centro de Conferências de Alfândega, onde patrocinadores e expositores vão expor os seus produtos e serviços, assim como as suas iniciativas para mitigar e adaptar às alterações climáticas.

Partilhar experiências e estratégias

O êxito desta conferência internacional está garantido graças a outros oradores de renome internacional, tais como Miguel Torres, Cristina Mariani May, Gérard Bertrand, Kathie Jackson, Margareth Henriquez, Roger Boulton, António Amorim, Greg Jones, José Vouillamoz, Álvaro Gonzalez, Heinrich Schloms, Jaume Gramona, Joël Rochard, Jamie Goode e Linda Johnson-Bell.

Aqueles especialistas, entre muitos outros, vão partilhar as suas pesquisas, apresentar as estratégias que estão a implementar e as soluções práticas de curto e longo prazo para mitigar os impactos de um clima em mudança.

A conferência culminará com a segunda edição daquela realizada em julho de 2018, na qual o orador principal foi o ex-Presidente Barack Obama, e conta desta vez já com a presença de especialistas e ativistas das alterações climáticas, tais como Afroz Shah UN Champion of the Earth for the world’s largest beach clean-up project, Marco Lambertini Director Geral da WWF International, Kaj Török, Chief Sustainability Officer da MAX Burgers, o World’s First Climate-Positive Burgers e Al Gore.