Tornado faz pelo menos 22 mortos nos Estados Unidos

Um tornado atingiu o Alabama nos EUA, provocando uma "destruição catastrófica" num raio de 400 metros, fazendo pelo menos 22 mortos, segundo as autoridades norte-americanas.

O número de vítimas mortais pode vir a aumentar, disse o xerife do condado de Lee, Jay Jones, à AP. Várias pessoas foram hospitalizadas e outras foram dadas como desaparecidas, sendo que estes números não são ainda conhecidos.

De acordo com o xerife, o tornado percorreu vários quilómetros e causou uma "destruição catastrófica" num raio de 400 metros, no estado norte-americano do Alabama, no sudeste do país.

Durante a noite, as autoridades foram obrigadas a suspender as operações de resgate devido à "enorme quantidade de detritos".

Foram foram lançados vários alertas de tornado em vários locais dos estados do Alabama, Georgia, Florida e Carolina do Sul.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ALABAMA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ALABAMA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TORNADOES?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TORNADOES</a> 🌪️ & Severe Weather: LATEST LOCAL INFO from 306+ <a href="https://twitter.com/hashtag/ALwx?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ALwx</a> news & weather sources HERE ⬇️:<a href="https://t.co/yo434zNZKy">https://t.co/yo434zNZKy</a><a href="https://twitter.com/hashtag/tornado?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#tornado</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AlabamaTornadoes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AlabamaTornadoes</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/AlabamaTornado?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AlabamaTornado</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ALwx?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ALwx</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ALstorm?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ALstorm</a><br>[🎥 courtesy of <a href="https://twitter.com/scottfillmer?ref_src=twsrc%5Etfw">@scottfillmer</a>] <a href="https://t.co/hRq6VV5shm">pic.twitter.com/hRq6VV5shm</a></p>— The Disaster Channel (@DisasterChannL) <a href="https://twitter.com/DisasterChannL/status/1102457288047190018?ref_src=twsrc%5Etfw">March 4, 2019</a></blockquote>

