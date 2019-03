Politica

4 de março 2019

Professores voltam a sentar-se hoje à mesa com o governo

Plataforma de dez sindicatos anunciou que vai estar presente na reunião convocada pelo Ministério da Educação e que vai decorrer hoje à tarde. Perante a recusa do governo em discutir as propostas dos sindicatos, os professores querem que fique registado em ata uma "declaração de repúdio pela postura autocrática" do executivo