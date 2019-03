Ténis. Federer sobe para quarto no ranking depois do triunfo 100

A vitória no ATP do Dubai permitiu a Roger Federer ascender três lugares no ranking mundial. O lendário tenista suíço, que conquistou no sábado o 100.º título da carreira, subiu da sétima para a quarta posição, estando agora apenas atrás de Novak Djokovic, Rafael Nadal e Alexander Zverev.

Pelo contrário, João Sousa desceu igualmente três posições após ter sido afastado logo a abrir no torneio de São Paulo, onde se tornou o único português a alcançar o estatuto de cabeça-de-série numa prova ATP. O vimaranense ocupa agora o 41.º posto, sendo o único luso no top-100 - Pedro Sousa, que em fevereiro tinha conseguido chegar ao 99.º lugar, é agora 103.º.

Registo para a estreia de Stefanos Tsitsipas no top-10. O prodígio grego, derrotado por Federer na final do Dubai, subiu precisamente para o décimo posto, tornando-se o primeiro jogador do seu país a conseguir esse feito. Já Nick Kyrgios, que venceu o torneio de Acapulco, no México, escalou 39 posições, estabelecendo-se agora no 33.º lugar.