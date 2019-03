Johnny Depp tem provas de que Amber Heard está a mentir

Depois de um longo processo de divórcio em que Johnny Depp foi acusado por Amber Heard de violência doméstica, o ator afirma agora que as acusações de que foi alvo por parte da ex-mulher são “uma farsa elaborada” e decidiu ele próprio mover um processo contra esta por difamação.

Johnny Depp afirma ter testemunhas que comprovam serem falsas as acusações de Amber Heard. Quatro funcionários e um vizinho já prestaram declarações, que vão ser utilizadas como prova em tribunal, segundo avança a The Blast. As testemunhas garantem nunca terem visto qualquer tipo de lesões em Amber quando estiveram na presença desta, após as alegadas agressões.

O ator exige agora uma indemnização de aproximadamente 40 milhões de euros à ex-mulher. Por seu lado, Amber Heard já reagiu às acusações. Um dos advogados da atriz afirma que Amber “não será silenciada”, e acrescenta ainda que “as ações de Depp provam que ele é incapaz de aceitar a verdade sobre o seu comportamento abusivo”.