Quem mais anda a enviar presentes românticos a Georgina Rodríguez?

A namorada de CR7 partilhou na rede social Instagram uma fotografia com um grande ramo de rosas, mas ao contrário do que seria de esperar, este não foi um presente do craque português.

Apesar de ser associado a um presente romântico, desta vez o ramo de rosas foi apenas um gesto de grande amizade. Como se pode ler na descrição da fotografia, a modelo espanhola agradeceu à amiga Alice Campello-Morata pela prenda: “Obrigada @alicecampello, pelo majestoso ramo de rosas. Ficam lindas na minha casa.”