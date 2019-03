João Félix. "Já não tinha prazer em jogar. Estive mesmo para deixar o futebol"

João Félix voltou a recordar os tempos em que jogava na formação do FC Porto e revelou que houve mesmo uma altura em que sentia que não tinha “prazer em jogar futebol”.

"Cheguei a uma altura em que não jogava, parecia que sentia que já não tinha prazer em jogar futebol. Estive mesmo para deixar o futebol e experimentar outro desporto, mas o meu pai lá me convenceu. Disse que nada ia ser fácil e que tudo era conquistado com sacrifício. Ouvi o que ele disse e prossegui o meu caminho”, disse o jovem futebolista, em entrevista à magazine da Liga Europa.

Já no Benfica, o avançado revela que a passagem à equipa principal foi complicada e que sentiu uma responsabilidade maior.

"O início foi um bocado mais complicado. Passei da equipa B para a A e a envolvência é muito maior. A responsabilidade é maior, mas com o tempo e a ajuda das pessoas certas, fui conseguindo conciliar isso. Só um lote restrito de jogadores pode jogar no Benfica. Não é quem quer que pode jogar no Benfica e isso dá-nos responsabilidade. Sabemos que é um clube dos mais conhecidos e com mais história em termos mundiais e sinto-me extremamente feliz por ter essa oportunidade", afirmou.

"Como não sou muito forte fisicamente, tenho de compensar com outras características e acho que penso um bocado mais à frente. Prevejo as coisas antes de acontecerem, o que me permite estar melhor posicionado e fazer mais passes para finalização", referiu ainda.

O Benfica prepara-se para enfrentar o Dínamo Zagreb, na próxima quinta-feira, nos oitavos de final da Liga Europa.