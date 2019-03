Andebol. Sporting já tem adversário para oitavos da Champions

O Sporting ficou esta segunda-feira a conhecer o adversário nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol. Os leões, que afastaram os romenos do Dínamo de Bucareste no playoff de acesso aos oitavos - tornando-se a primeira equipa portuguesa a chegar a esta fase da prova no atual formato -, terão pela frente os húngaros do Veszprém.

Orientados por um antigo jogador do FC Porto, o espanhol David Davis, os magiares terminaram no segundo lugar do grupo A, a quatro pontos do Barcelona. Atual segundo classificado do campeonato húngaro, o Veszprém tem no seu currículo três derrotas em finais desta prova, em 2002, 2015 e 2016.

Registo ainda para a eliminação precoce do atual detentor do troféu: o Montpellier, de França, perdeu com os macedónios do Vardar (33-27) e ficou de fora da fase a eliminar. Os outros apurados, para já, são Vive Kielce (Polónia), Rhein-Neckar Lowen (Alemanha) e Meshkov Brest (Bielorrússia).