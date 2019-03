Cristiano Ronaldo elogiado pela forma como lida com acusações de violação e fraude fiscal

Anthony Joshua, pugilista e amigo de CR7, afirma que admira a forma como o jogador português está a conseguir lidar com as polémicas em que se tem visto envolvido nos últimos tempos.

O pugilista Anthony Joshua elogiou a capacidade de Cristiano Ronaldo para lidar com as acusações de que tem sido alvo nos últimos tempos e foi criticado por isso.

Em causa está a queixa de abuso sexual feita por Kathryn Mayorga contra o internacional português, bem como a alegada fuga aos impostos em Espanha.

"Precisas de força mental e ele provou tê-la. É um homem de família, tem aquele visual, mas continua a trabalhar e dedica-se àquilo que faz. Como atleta, tem esses assuntos de um lado, a família do outro e consegue equilibrar aquilo que o apaixona. Ele contempla todos esses aspetos, gosto do Ronaldo por essa razão", afirmou Joshua, conforme avança o jornal The Telegraph.

Depois de ter proferido estas afirmações, várias foram as vozes que citicaram o pugilista por desvalorizar o crime de violação.