Assaltantes roubam carro de padre e levam cinzas para celebração da Quaresma

O carro de um padre responsável por várias paróquias do concelho de Vila Verde, em Braga, foi assaltado, no último domingo, no parque de estacionamento do estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

De acordo com a notícia avançada pelo ‘Semanário V’, além dos documentos do padre, foram ainda roubados vários objetos para a celebração da Quaresma.

“Além da carteira dos documentos, sem dinheiro, que de nada lhes servem, levaram uma caixa com os frutos para a caminhada quaresmal e as cinzas [para a quarta-feira de cinzas] de 3 Paróquias”, referiu o padre, Sandro Vasconcelos, citado pelo mesmo jornal.

O assalto ocorreu durante o jogo do Sp. Braga frente ao Rio Ave e o padre já apresentou queixa na PSP.