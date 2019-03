Georgina partilha vídeo ternurento de Eva e Alana Martina: "O primeiro amor de Eva" | Vídeo

Namorada de CR7 partilhou vídeo no Instagram

Georgina Rodríguez voltou a utilizar as redes sociais para partilhar um vídeo ternurento. Desta vez, as protagonistas são Eva, filha de Cristiano Ronaldo, e a pequena Alana Martina, filha em comum do casal.

Nas imagens surge um boneco da série ‘Oliver e Benji’ e Eva a dar vários beijos no mesmo. Já Alana surge a dançar e a tentar satisfazer os pedidos da mãe, Georgina, que lhe diz para abraçar e beijar o boneco.

"O primeiro amor de Eva", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo na legenda do vídeo partilhado no Instagram.

Veja o vídeo.