Partilhar experiências para combater as alterações climáticas

Partilhar boas práticas, trocar experiências e encontrar soluções para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Esta é a premissa sob a qual foi criado o The Porto Protocol, em julho de 2018, na cidade do Porto, quando já o anterior Presidente dos EUA, Barack Obama, deu o seu apoio a esta causa durante a primeira Climate Change Leadership Porto.

Lançado no ano passado, durante a primeira edição da Climate Change Leadership, o The Porto Protocol reunirá durante esta semana uma rede de mais de uma centena de parceiros institucionais e empresariais, além de ativistas, sendo que este ano o objetivo é envolver os cidadãos com a iniciativa “You can be a Hero!”.

A iniciativa, idealizada e liderada por Adrian Bridge, diretor-geral da Taylor’s, conta com assinaturas de entidades nacionais e internacionais comprometidas a divulgar as suas boas práticas mundialmente.

Marks & Spencer, The Family Coppola, o Instituto Galego do Vino, Respekt Biodyn, Argos Analytics, a Amorim, a Symington Family Estates, a Bial, a Toyota ou o Turismo de Portugal são alguns dos principais subscritores.

Mas a ambição é continuar a crescer e expandir horizontes, dentro e fora da indústria do vinho. A plataforma apela agora à adesão dos cidadãos com a iniciativa “You can be a Hero!”, sob a qual serão organizadas atividades como a limpeza de praias, de rios, de palestras, workshops e outras iniciativas sobre sustentabilidade e boas práticas. Para isso, o The Porto Protocol marca presença na Alfândega do Porto, de terça-feira a quinta-feira, com um stand aberto, incluindo mensagens e testemunhos de personalidades que apoiam a iniciativa, ajudando ainda novos membros a formalizar a sua ambição de se tornarem porta-vozes desta causa global.

Painéis em cartões de favo de mel

Constituído por painéis feitos em cartão de favo de mel, composto com aglomerados de papéis reciclados (pasta celulosa), cola à base de água sem qualquer produto tóxico ou solvente e tintas de Pigmento UV (cura instantânea), sem cheiros e sem libertação de odores posteriores à impressão, o stand 100% ecológico e biodegradável é o espelho do espírito comprometido e de união que caracteriza o The Porto Protocol, estando certificado pela entidade não-governamental Forest Stewardship Council (FSC).

O The Porto Protocol está aberto a qualquer entidade que queira partilhar as suas práticas enquanto membro, mas também a qualquer pessoa com vontade de construir um mundo melhor, sendo que o primeiro passo pode ser dado a qualquer momento, assinando a carta de princípios presente no site do The Porto Protocol, onde também estão descritos os vários casos de estudo desenvolvidos até aqui.

Climate Change Leadership 2019

A segunda edição da Climate Change Leadership decorre entre terça-feira e quinta-feira, na Alfândega do Porto, tendo dois grandes momentos de abordagem, primeiro, centrado nas Solutions For The Wine Industry, decorrerá na quarta-feira e a manhã de quinta-feira, com doze painéis de debate sobre as questões diretamente relacionadas com a atividade vitivinícola.

O segundo e grande momento da Climate Change Leadership, que terá lugar na tarde de quinta-feira, é o Porto Summit, onde é dado espaço à discussão mais alargada sobre as alterações climáticas, o modo como essas alterações estão a afetar a vida da população mundial e as soluções desenvolvidas que projetam um futuro otimista na redução da pegada ecológica.

O painel de oradores é composto por nomes com forte experiência empresarial e política, na direção de ONG’s e no ativismo ambiental, como Al Gore, Prémio Nobel da Paz em 2007 e ex-vice-Presidente dos EUA, Afroz Shah, ONU Champions of the Earth em 2016, Kaj Török, diretor de sustentabilidade da multinacional Max Burgers, Ester Asin, diretora Geral para a Europa da World Wide Fund for Nature – WWF, e João Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética de Portugal.

Os bilhetes para todo o evento podem ser adquiridos pelo preço de 992,50€, sendo que é também possível assistir apenas à Porto Summit 2019 pelo preço de 270€ em evento que costuma ter a lotação limitada, pelo que se recomenda a sua compra antecipada, afirma a organização.