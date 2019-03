Problemas mecânicos em voo da TAP ‘fecharam’ espaço aéreo em Lisboa

O tráfego áereo no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esteve parado durante 23 minutos, ao início da tarde desta terça-feira.

Entre as 13h50 e as 13h22 o espaço aéreo esteve fechado após um alerta de probçemas mecânicos num voo da TAP, com destino a Bolonha, Itália, segundo o Correio da Manhã.

Os problemas foram detetados pelo comandante do avião logo após ter levantado voo, a falga estaria relacionada com o trem de aterragem.

Várias ambulâncias foram mobilizadas para o local. No entanto, segundo escreve o mesmo jornal, a situação já foi normalizada e o avião efetuou a aterragem em Lisboa.

Questionda pela TSF, a companhia áerea garantiu que o regresso do avião ao aeroporto de Lisboa se tratou de um procedimento habitual, que aquando da aterragem já havia outra aeronave pronta para partir.

Após o transbordo dos passageiros, o novo voo da TAP seguiu para Bolonha.