Na "Operação Carnaval 2019" da GNR - que terminou na terça-feira - morreram cinco pessas.

De acordo com dados provisórios disponíveis no site da GNR, entre dia 1 e 5 de março a GNR registou 902 acidentes, com 27 feridos graves e 320 feridos ligeiros.

Já o ano passado, durante o período da operação Carnaval da GNR, sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas com gravidade.