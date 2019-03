Mais de 200 ocorrências provocadas pela Depressão Laura

Entre as 15 horas de terça-feira e as seis da manhã desta quarta-feira foram registadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 209 ocorrências devido ao mau tempo.

Os incidentes mais graves foram quedas de árvores e de estruturas, principalmente nas regiões de Lisboa e do Porto, devido aos ventos fortes que se fizeram sentir durante toda a madrugada, de acordo com o site Notícias ao Minuto. Os distritos do litoral Norte foram também bastante afetados pelo mau tempo.

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, devido à agitação marítima para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa entre as 18 horas de hoje e as três horas de quinta-feira. A previsão é de ondas de noroeste que podem atingir os nove metros de altura. Na Madeira o aviso é amarelo até às seis horas de amanhã.