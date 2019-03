Morreu o capelão do Santuário de Fátima aos 59 anos

O capelão do Santuário de Fátima, o padre Carlos Silva, morreu ontem, terça-feira, à tarde quando se preparava para celebrar a missa das 16h30, informou o Santuário de Fátima. “O sacerdote da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus faleceu esta tarde em Fátima quando se preparava para celebrar a eucaristia das 16:30”, lê-se no comunicado emitido pelo Santuário de Fátima.

De acordo com a mesma nota, o sacerdote sentiu-se mal “quando se paramentava, na Sacristia das capelas do piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade”.

“Foram chamados de imediato os meios de socorro, tendo sido desenvolvidas várias tentativas de reanimação sem sucesso, acabando por ser declarado o óbito”, lê-se ainda.

O Padre Carlos Silva teve várias missões, nomeadamente nos Açores, em Castro Marim Alfragide e Póvoa de Santa Iria, antes de ir para Fátima.