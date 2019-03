Cantor R.Kelly nega por completo acusações de abuso sexual

O cantor R.Kelly está a ser acusado por quatro mulheres de dez crimes de abuso sexual, três das quais menores de idade e, após ter sido libertado sob fiança, deu a sua primeira entrevista a Gayle King, no programa da CBS This Morning.

O artista garante que não é culpado destes dez crimes e classifica todas as acusações como sendo "estúpidas", "não verdadeiras" e "injustas". "Se são velhos rumores, novos rumores, rumores futuros, não são verdadeiros", afirmou o artista.

Não contente com as respostas do cantor, Gayle King continuou a insistir no tema sobre as acusações: "Pare com isso! Eu não fiz estas coisas! Não sou eu!", disse o cantor. Já em lágrimas, à conversa com o entrevistado, R.Kelly disse que neste momento está a “lutar pela vida”.

Recorde-se que R. Kelly já foi absolvido de acusações de pornografia infantil em 2008, tem negado constantemente as acusações de abusos sexuais.

O artista foi formalmente acusado de dez crimes de abusos sexuais agravados,