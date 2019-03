Francisco Lopez desmaia durante Climate Change Leadership Porto

Um dos principais oradores da conferência Climate Change Leadership Porto Solutions for the Wine Industry Porto 2019, o espanhol Francisco Lopez, desmaiou a meio da tarde em pleno, quando intervinha no púlpito, no terceiro piso da Alfândega do Porto, saindo do recinto sob uma salva de palmas.

Francisco Lopez foi amparado pelos outros oradores, que pensando tratar-se de um caso pontual, o deixaram tentar retomar os trabalhos, mas voltou a ficar sem sentidos, tendo sido de imediato retirado da sala de conferências para uma sala mais reservada.

Francisco Lopez acabou de ser levado para o Hospital Geral de Santo António.

O orador saiu numa ambulância de medicalizada do INEM, em marcha de emergência, em direção ao Serviço de Urgência do Hospital Geral de Santo António (Centro Hospitalar do Porto), com a PSP a abrir caminho nas saídas rodoviárias da Alfândega do Porto.

Esta quinta-feira ao final da tarde o evento internacional encerrará depois de uma intervenção, entre outros, de Al Gore, o antigo vice-presidente dos EUA, bem como do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes.