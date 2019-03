Sem-abrigo devolve carteira que encontrou no lixo com 300 euros e um bilhete da lotaria

Abdelfarid Nouami é sem-abrigo e, enquanto procurava coisas no lixo, na Avenida da Estação de Almería, na Andaluzia, encontrou um carteira que, além de 300 euros, tinha um cartão de crédito, o documento de identificação do proprietário e um bilhete da lotaria. A história está agora a tornar-se conhecida, tudo porque o homem, de 49 anos, devolveu a carteira, tal como a encontrou.

“Estava à procura de coisas nos contentores do lixo. Quando cheguei ao albergue, ao revistar a roupa encontrei a carteira com documentação pelo meio. Não podia ficar com ela, o dinheiro não era meu”, explicou Abdelfarid Nouami, que é de nacionalidade marroquina, citado pela rádio espanhola Cadena Ser.

Depois de o sem-abrigo entregar a carteira às autoridades, foram apenas precisas duas horas até chegar ao proprietário, que confirmou que nada faltava.

Abdelfarid Nouami acabou por receber uma pequena gratificação pela sua boa ação e garante que só deseja encontrar um trabalho.

“Não quero fazer coisas más, porque depois voltam-se contra mim",disse.

O homem dormiu na rua durante cinco meses. Agora encontra-se no centro municipal de acolhimento de Almería.