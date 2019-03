Maria Vieira diz que festival da Eurovisão deveria chamar-se «Festival da Aberração»

A atriz utilizou o Facebook para criticar os representantes da Islândia, afirmando que, quando comparado com estes, Conan Osíris é um “menino de Coro do Vaticano”.

Maria Vieira recorreu ao Facebook para partilhar uma opinião polémica sobre o festival da Eurovisão, cuja final se irá realizar a 18 de maio, em Israel. A atriz apelidou o grupo que vai representar a Islândia, que é composto por três elementos, de “uma banda anti-capitalista, pró-palestiniana e sado-masoquista.”

A atriz foi mais longe e afirmou que Conan Osíris, o vencedor do Festival da Canção, é um “menino de Coro do Vaticano”, quando comparado com a banda islandesa. ”Ainda assim não me admira nada que o Conan se enamore por um destes colegas e se sinta, quiçá, impelido a trocar experiências sado-masoquistas com um deles, ou com os três ao mesmo tempo, pois me parece que estas pessoas devem partilhar muita coisa em comum.”, afirma.

De recordar que Conan Osíris venceu o Festival da Canção com a música “Telemóveis”, tema com que irá representar Portugal na Eurovisão. Segundo as casas de apostas, o artista português figura no top 10 dos favoritos a vencer o festival.