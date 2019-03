Túnel do Marquês encerrado no sentido Amoreiras-Rotunda devido a acidente com camião

Veículo pesado teria mais altura do que a permitida no túnel

O Túnel do Marquês, em Lisboa, foi encerrado esta quinta-feira, no sentido Amoreiras - Rotunda, na sequência de um acidente com um camião.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, citada pelo Correio da Manhã, o camião terá danificado parte da sinalética suspensa no túnel.

"Tudo indica que teria mais altura que a autorizada no Túnel do Marquês", explicou a mesma fonte.

Por volta das 17h00 o túnel permanecia encerrado.

Não há vítimas a registar.