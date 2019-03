Neto de Moura. “Depois de ser miseravelmente enxovalhado, havia que fazer o possível por preservar a instituição"

O juiz Neto de Moura confirmou esta quarta-feira a transferência para uma secção cível do Tribunal da Relação do Porto (TRP) que não analisa processos-crime de violência doméstica.

Em declarações à TSF, Neto de Moura referiu que a decisão foi tomada após uma reunião, esta quarta-feira, e que foi uma “solução consensual”.

“Depois de ser miseravelmente enxovalhado, havia que fazer o possível por preservar a instituição e a solução consensual foi esta", disse o juiz, citado pela mesma estação de rádio.

Nuno Ataíde das Neves, presidente do TRP, citado pela agência Lusa, justifica a transferência do juiz com a "manifesta conveniência de serviço"