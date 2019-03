Detido homem suspeito de abusar sexualmente das filhas menores da companheira em Guimarães

A Policia Judiciária de Braga informou, esta quarta-feira, que deteve um homem, de 49 anos, suspeito da autoria de crimes de abuso sexual de crianças, em Guimarães.

De acordo com fonte daquela força de segurança, citada pela agência Lusa, as vítimas, ambas com 14 anos, são as filhas da companheira do suspeito.

A mesma fonte adianta ainda que as crianças sofreram “vários abusos” ao longo de dois anos de coabitação com o homem.

Foi através de uma denúncia que ocorreu a detenção.

O agressor será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.