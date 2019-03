Portugal distinguido pela primeira vez com o prémio Melhor Destino Sustentável da Europa

Portugal foi eleito esta quarta-feira o Melhor Destino Sustentável da Europa.

O prémio, que resulta de uma candidatura feita por Portugal, foi atribuído pela primeira vez ao país e anunciado na ITB Berlim, a principal feira internacional de turismo.

"É mais um atrativo e mais um cartão de visita para promover Portugal num mercado que valoriza tanto os destinos sustentáveis. É fantástico em termos de notoriedade internacional", disse Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, citada pela agência Lusa.

"Coloca-nos no radar dos investidores e do público que, cada vez mais, faz as suas opções dos destinos de férias por critérios de sustentabilidade da própria oferta turística”, acrescentou ainda.

Atrás de Portugal, em segundo lugar, ficou Bled, uma região da Eslovénia e, em terceiro lugar, Mali Losinj, na Croácia.