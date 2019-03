Luciana Abreu coloca implantes hormonais antes de regressar a Portugal

Meus queridos... e assim me despeço temporariamente do Brasil 🥰 Cuidando da minha saúde, nas mãos de uma das melhores médicas do Brasil, @dra.fabianeberta ♥️ Aqui segue para vosso conhecimento... Um contraceptivo, que não me vai causar mais inchaço, retenção de líquidos, celulite... 😍 E a última novidade... Os implantes hormonais ou “pallets” são tubetes silásticos (semelhante ao silicone compatível com nosso organismo - antialérgico) que medem de 4 a 5cm e comportam cerca de 50mg de uma substância hormonal pura, que pode ser estradiol e testosterona bioidêntica, ou progestínico. Tais substâncias podem ser usadas de forma associada ou não, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Eles podem ser colocados em qualquer parte do corpo, preferencialmente na região glútea. O procedimento de implantação dura menos de dez minutos, é indolor - já que é feito com anestesia local - e não apresenta restrições. Após a implantação, o hormônio é liberado gradativamente na corrente sanguínea, de maneira segura e com dosagem personalizada, por um período de seis meses a um ano. E os benefícios desse equilíbrio hormonal na saúde feminina? São vários. Além de ser tratamentos de escolha para varias doenças femininas como - endometriose, miomas uterinos, fluxo menstrual irregular e muito intenso, auxilia também nos quadros de TPM, ansiedade e sinais de depressão nesse período. Além de estimular maior produção de energia e melhorar a performance física. O equilíbrio mental e físico proporcionado pelos tratamentos hormonais que concebeu permite que o universo feminino seja mais produtivo, viva livre de problemas de saúde e com mais qualidade. Mais do que isso, os tratamentos possibilitam que a mulher curta sua maturidade, explore ao máximo sua sexualidade e esbanje vitalidade nos relacionamentos profissionais, sociais e afetivos. Obrigada Dra. Fabiane! (Vídeo completo, brevemente no meu meu novo programa ). 💋

