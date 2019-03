Fernando Mendes utilizou as redes sociais para partilhar um momento especial durante a emissão de “O Preço Certo”.

Pela primeira vez no programa da RTP1, um concorrente do concurso pediu em casamento a namorada.

“Pela primeira vez no “O Preço Certo”, um pedido de casamento. Que espetáculo!!!”, escreveu o apresentador na legenda do vídeo partilhado no Instagram.