Automóvel capotou na Estrada Nacional 103

Um automóvel capotou a meio da tarde desta quarta-feira, na Estrada Nacional 103, entre Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso, na localidade de Frades, do distrito de Braga.

O condutor e único ocupante do veículo não teve ferimentos aparentes, tendo-se recusado a ir ao Hospital de Braga, aquando da chegada dos primeiros elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

Uma patrulha do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana esteve no local a registar a ocorrência.