Atriz partilhou várias fotografias com o marido

Cláudia Raia utilizou as redes sociais, esta quarta-feira, para se declarar ao marido, Jarbas Homem de Mello.

No Instagram, a atriz partilhou várias imagens onde surge a beijar o marido e deixou uma mensagem: "É assim que se faz, é assim que se ama... no Carnaval e em todos os dias do ano", lê-se na legenda das fotografias.

Os comentários dos fãs rapidamente se multiplicaram com inúmeros elogios à atriz e ao casal.